Ermittler! Traue niemandem

In Brandenburg versucht Anette Bagenda, einen "Cold Case" aufzuklären, der über 30 Jahre zurückliegt: den Mord an der Schülerin Maja. Aus diesem Grund vertieft sie sich nochmals in die alten Ermittlungsakten. Sie ahnt nicht, dass es ein ganz bestimmter Knoten ist, der sie auf die Spur des Mörders bringen wird.