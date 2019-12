Ermittler! Verhängnisvolle Begegnung

In Nohfelden im Saarland möchte ein Landwirt im April 1990 eigentlich nur Brennholz sammeln, doch dabei entdeckt er eine Leiche. Kommissar Manfred Bock aus St. Wendel kann ermitteln, dass der Tote aus einem 60 Kilometer entfernten Ort in der Nähe von Bernkastel-Kues (Rheinland-Pfalz) stammt. Dort wurde er zuletzt mitten in der Nacht auf einer Brücke gesehen.



Das Opfer, ein 25-jähriger Bäckergeselle, hatte keinerlei Feinde. Das Motiv des Mordes ist ebenso unklar wie die Frage, wie der Tote in dieses entlegene Gebiet im Saarland gekommen ist.



Kommissar Bock und seine Kollegen wenden sich schließlich an die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst", doch der entscheidende Hinweis bleibt vorerst aus.



Die Beamten in St. Wendel finden schließlich eine Zeugin, die zwei junge Männer beschuldigt, einen Mord in Trier begangen zu haben. Aber: Diesen Mord gab es nie. Doch mit den beiden jungen Männern scheint dennoch etwas nicht zu stimmen.