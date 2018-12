Als die Männer in den Krieg ziehen, übernehmen Frauen deren Jobs, bauen Bomben und halten das zivile Leben in Gang. Doch nicht nur an der Heimatfront warten wichtige Aufgaben. Rund eine halbe Million Frauen dienen als Wehrmachthelferinnen in Hitlers Armeen.



Ingeburg Hölzer ist zehn, als die Nazis an die Macht kommen, sie schreibt "Heil Hitler" in ihr Tagebuch. Später verliert sie ihren Mann und ihr erstes Kind. Marianne Clemens, behütete Tochter einer wohlhabenden Künstlerin, verachtet die Nazis. Doch aus Angst schweigt sie. Annette Schückings Vater wird im "Dritten Reich" verfolgt. Was ihr selbst damals widerfährt, bewegt sie und ihre Familie bis heute.



Der Vater von Lieselotte Raasch aus Hamburg steht damals stramm hinter Reich und "Führer". Weder er noch seine Söhne überleben den Krieg.

Am Ende ist für keine der Familien mehr so, wie es einmal war.