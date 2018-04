In US-amerikanischen, sowjetischen und deutschen Militär-, Privat- und Sonderarchiven ist noch einiges zum Kalten Krieg zu finden, vieles davon bisher noch nie im deutschen Fernsehen gelaufen. Zu sehen sind Produktion und Abschüsse von Geheimwaffen, Trainings von Spezialkräften der Geheimdienste und Militärs und Einsätze von Spionage- und Abhörtechnologien. Die Hauptschauplätze: abgelegene Testgelände und geheime Operationsbasen in der ehemaligen Sowjetunion und den USA, sowie Standorte im Osten und Westen Deutschlands, die in das Wettrüsten der beiden Großmächte in einem noch viel größeren Ausmaß einbezogen waren als bislang vermutet.