Genial konstruiert: Im ewigen Eis

Lange blieben die Polargebiete der Arktis und Antarktis für die Menschheit ein unzugängliches Ziel. Die Eroberung dieser Regionen war ein schwieriges Unterfangen, und selbst bis heute sind die meisten Gebiete noch unerforscht. Ein Leben unter diesen schwierigen Bedingungen scheint auf den ersten Blick unmöglich. Und doch leben Menschen, Tiere und Pflanzen in diesen scheinbar unbewohnbaren Gebieten. Sie haben Strategien und Techniken entwickelt, die ein Überleben dort ermöglichen.



Die einzigartige Natur ist jedoch bedroht: Der Klimawandel lässt das Eis in der Antarktis und Arktis schmelzen. Dabei sind die Polarregionen die wichtigsten Frühwarnsysteme in Bezug auf die globale Erderwärmung. Klimaforscher sind sich sicher, dass sich dortige Veränderungen drastisch auf das globale Ökosystem auswirken. Mithilfe modernster Technik erforschen dort Wissenschaftler in permanenten Forschungsstationen das Klima sowie die Tier- und Pflanzenwelt. Die Bandbreite der Forschungsthemen und wissenschaftlichen Methoden dabei ist groß.



Sophie Berger ist Glaziologin und untersucht, wie sich Eis in Gletschern und in Böden verhält. Sie begibt sich auf die Spuren der ersten Entdecker und Polarforscher, die Expeditionen mithilfe spezieller Technik durchführen konnten. Zusammen mit anderen Experten geht sie auf Entdeckungsreise in die unwirtliche Lebenswelt.