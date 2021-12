Giganten der Meere: Schwimmende Städte

Seeschiffe transportieren rund 90 Prozent des weltweiten Warenverkehrs. Beispiel Hafen Hamburg. Hier werden pro Woche rund 170 000 Container be- und entladen. Aufeinandergestapelt reichen sie bis zur Raumstation ISS - sogar ein kleines Stück weiter. Weltweit reisen in einem Jahr unglaubliche 651 Millionen Containerlieferungen über die Weltmeere.



Es gibt noch rund 350 große Werften. Vor allem in Asien, zum Beispiel in China. Die Aufträge sinken, der Preisdruck ist hoch - in den letzten Jahren mussten weltweit Hunderte Werften schließen. In einer Werft bei Shanghai lässt eine deutsche Reederei sogenannte Bulk Carrier bauen - Stückgutfrachter. Die Arbeitstiere der Meere. Zehn bis zwölf Monate dauert es - dann ist ein Schiff geboren.



Gigantische Frachter und Kreuzfahrtschiffe - die zweiteilige Dokumentation blickt hinter die Kulissen der globalen Schifffahrt.