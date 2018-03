Michael Kloft unternimmt in seinen Dokumentationen den Versuch, dem Menschen Adolf Hitler näher zu kommen. Er hat die kompetentesten Wissenschaftler gewonnen, ihn dabei zu unterstützen: allen voran den Hitler-Biografen Ian Kershaw. In den Jugendjahren Hitlers und der Zeit in Wien kennt sich die Bestsellerautorin Brigitte Hamann aus. Professor Hans-Joachim Neumann hat die Krankengeschichte des Diktators erforscht und entlarvt viele Legenden. Hitler sei nicht geisteskrank, sonder in vollem Umfang schuldfähig gewesen, glaubt der emeritierte Mediziner von der Berliner Charité.