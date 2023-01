Im Bann der Sonnentempler: Massaker

Die Anführer der esoterischen Weltuntergangssekte hatten ihren Anhängern ein spirituelles Leben in einer höheren Dimension versprochen. Die Massaker von Cheiry und Granges-sur-Salvan werden offiziell als "kollektiver Selbstmord" deklariert, was Angehörige erzürnt.



Fast zeitgleich ereignet sich auch in der kanadischen Kleinstadt Morin-Heights eine Tragödie, bei der mehrere Sektenmitglieder umkommen. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Behörden auch hier auf den Sonnentempler-Orden, der den Massensuizid als "Transit zum Planeten Sirius" betitelt und sich so vor dem angeblich bevorstehenden Weltuntergang retten will.