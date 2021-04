Die Katastrophe hat sich in das nationale Bewusstsein Kanadas gebrannt als eines der tödlichsten Unglücke in der Geschichte des nordamerikanischen Kontinents.



Bis zur Erfindung der Atombombe war die Katastrophe von Halifax die größte von Menschen verursachte Explosion. Als am Morgen des 6. Dezember 1917 im Hafen zwei Schiffe kollidierten, geriet die mit Munition- und Sprengstoff beladene "Mont Blanc" in Brand.