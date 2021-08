Lege packt aus: Softe Drinks, harte Wahrheiten

Offiziell wird unser Bier zwar nach dem Reinheitsgebot gebraut. Doch jetzt sind auch Hilfsstoffe erlaubt.

Quelle: ZDF/Martin Nick

"Gebraut nach deutschem Reinheitsgebot" – ein romantisches Qualitätssiegel, das Brauereien gerne stolz auf ihre Bierflaschen drucken. Aber längst kommen heute nicht mehr nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe zum Einsatz. Sebastian Lege offenbart, was versteinerte Algen und Plastikpulver mit unserem Bier zu tun haben. Ahnen Verbraucherinnen und Verbraucher, was in ihrem Pils steckt? Das findet der Produktentwickler in einem Quiz heraus.