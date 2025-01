Liebe und Sex in Dubai

Heiratsanträge in Dubai liegen im Trend. Die Agentur der Britin Caroline Radson erfüllt jeden noch so verrückten Kundenwunsch.

Quelle: ZDF/Hikari

Influencerin Kelly lässt ihre rund 90.000 Instagram-Follower an ihrem Leben als Multimillionärin, Geschäftsfrau und Mutter teilhaben und gibt für eine Babyparty mit ihren Freundinnen so viel aus wie andere für eine ausschweifende Hochzeit. Auf Schönheit wird in Dubai viel Wert gelegt – die Dichte an Schönheitschirurgen ist enorm.



Wer sein Event mit attraktiven Frauen schmücken möchte, nutzt die App von Javed. Auf seiner Plattform werden Frauen in verschiedenen Kategorien nach einem Punktesystem bewertet und gegen Gefälligkeiten wie Gratis-Cocktails oder Ähnlichem zu Partys und Geschäftsempfängen eingeladen. Weitere Verpflichtungen entstehen für die Frauen dabei nicht.