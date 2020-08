Lost Places - Geheime Welten

Was bleibt, wenn ein Unfall zum Supergau wird? Was bleibt, wenn kranke Methoden zur Praxis werden? Was bleibt, wenn aus Heimat Ruinen werden?



Der Doku-Vierteiler besucht verlassene Schauplätze der alten USA, des Sowjetreiches, des britischen Empires und Jugoslawiens.