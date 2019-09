Lost Places - Schicksalsorte der deutschen Teilung

In einem unscheinbaren Bürogebäude in Salzgitter lag die Zentrale Erfassungsstelle für das Unrecht in der DDR. Diese kleine BRD-Behörde war den DDR-Offiziellen ein Dorn im Auge. Die Mitarbeiter sammelten Fälle von Menschenrechtsverletzungen, juristischer Willkür und Grenzmord in Ostdeutschland.



Das größte Aufnahmelager für Flüchtlinge aus dem Osten lag im hessischen Gießen. Für Hundertausende ein Ort der ersten Erfahrungen und noch heute ein Synonym für die Freiheit. Bislang erinnert nur ein unscheinbarer Gedenkstein hinter dem Eingangsbereich an diese Zeit.



In beiden deutschen Staaten verrichteten lediglich sogenannte "Ständige Vertretungen" die diplomatische Arbeit. In der bundesdeutschen Vertretung in Ostberlin spielten sich Flüchtlingsdramen ab. Heute arbeitet eine Außenstelle des Wirtschaftsministeriums in diesem schlichten Bürobau.