Alle drei arbeiten in derselben Firma. Als Déborah sich in Carmelo Castronovo verliebt, verlässt sie Kevin. Bereits ein paar Monate später ist sie schwanger.



Als Carmelo verschwindet, beginnen die Polizisten, den Ex-Freund genauer unter die Lupe zu nehmen. War Kevin Weber eifersüchtig? Doch der hat ein Alibi. Am fraglichen Tag war er krankgemeldet. Auch privat scheint alles in Ordnung: Er lebt in einer neuen Beziehung - denkt sogar an Heirat.