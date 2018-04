Mörderjagd - Gefährliche Eifersucht

Bevor der Mörder vom Tatort flüchtete, legte er den Brand, nahm Handy und Laptop seines Opfers an sich und verriegelte die Haustür. Jean Moritz war in seiner Umgebung sehr beliebt. Trotzdem stoßen die Ermittler bald auf mehrere Spuren. Neider und Konkurrenz im Beruf gibt es immer - und auch bei Frauen kam Jean gut an.