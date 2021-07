Mythos Barbaren - Rom und die Gallier

Bei Ausgrabungen werden immer wieder Reste römischer Amphoren gefunden. Ein Beleg für den regen Handel zwischen Galliern und Römern.

Quelle: ZDF/Philippe Tourancheau

Ihre Spuren reichen etwa 2000 Jahre zurück in die Geschichte Europas. Forschende entdecken eine ganz eigene, hochkultivierte Zivilisation mit Handwerkskunst, befestigten Städten, eigener Kultur und Religion, die bis in weit entfernte Gebiete des Römischen Reiches Handel trieb.



Die keltischen Stämme sind damals kein vereintes Volk, sondern werden von den Römern seit "De bello Gallico - Über den Gallischen Krieg" als solche dargestellt. Die Dokumentation geht dem Mythos der so bezeichneten "Barbaren" nach.