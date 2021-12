Rätsel des Kosmos - Ist die Erde einzigartig?

Die Evolution hat diverse Lebensformen in den unterschiedlichsten Klimazonen hervorgebracht. Die Umwelt und ihre Bewohner beeinflussen sich ständig gegenseitig.

Quelle: ZDF/Point du Jour/france.tv studio/CNRS Images

Vieles spricht dafür - das Leben auf der Erde ist das Ergebnis einer Verkettung glücklicher Zufälle. Die Wissenschaft hat felsige, flüssige, gasförmige, eisige und glühend heiße Planeten in anderen Sonnensystemen entdeckt. Aber keiner davon ähnelt unserer Erde.



Die Ursprünge des Lebens auf der Erde sind nach wie vor ein Mysterium. Aber wir wissen, unser Sonnensystem bietet die Voraussetzungen für das fein austarierte Ökosystem der Erde. Nur so konnte sich hier Leben in all seinen komplexen und vielfältigen Formen entwickeln. Sind wir also die Gewinner einer Art kosmischer Lotterie?