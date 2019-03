Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz

Rund siebzig dieser Spezialisten, in Deutschland Fallanalytiker genannt, gibt es bundesweit. Die Analyse der Verbrechen erfolgt nach einem ganz bestimmten methodischen Vorgehen. Am Ende steht eine genaue Kenntnis der Tat und ein Profil des Täters.



Wichtige Hinweise für die Ermittler: In Hamburg hat die Abteilung Operative Fallanalyse, kurz OFA, eine Messerstecherei im Homosexuellenmilieu, einen Kindsmord und die Tötung einer Prostituierten analysiert, mit teils überraschenden Ergebnissen.