Skrupellos! Kriminelle Maschen: Tatort Internet

Martin Frost war bis zu seiner Verhaftung 2019 einer von denen, die im Darknet den Handel mit Drogen, Ausweisen und Schadsoftware in Schwung hielten. An jedem verkauften Produkt verdiente er prozentual mit. Heute wartet er auf sein Revisionsverfahren und sagt über sein früheres Leben: "Das Gefährliche an Cybercrime ist, dass du dir nicht kriminell vorkommst. Du sitzt zu Hause vor deinem Rechner, mit deinem Kaffee in der Hand, und es fühlt sich an wie ein Game."