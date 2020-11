Tatort Antike: Geheimnisse der Toten

Wissenschaftler entschlüsseln eine alte Papyrusschrift. Alles deutet darauf hin, dass der Pharao Ramses III. keines natürlichen Todes starb. Kann die CT-Untersuchung seiner Mumie Licht ins Dunkel bringen? Wurde Ramses III. womöglich Opfer einer Verschwörung?



Was geschah vor 4500 Jahren in Eulau? Archäologen entdecken 2005 in einem Grab nahe der Saale 13 Skelette. Die Spuren deuten auf Mord hin. Wer waren die Täter? Was steckt hinter dem grausamen Verbrechen?