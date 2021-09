The Day the Rock Star Died: Tom Petty

Durchbruch für "Tom Petty & The Heartbreakers": 1979 wird das Album "Damn the Torpedos" zum Riesenerfolg.

1979 gelangt "Tom Petty & The Heartbreakers" mit dem Album "Damn the Torpedos" der Durchbruch. Über vier Jahrzehnte war der Frontmann der Heartbreakers erfolgreich. Doch Tom Petty nahm auch zahlreiche Soloalben auf. 2017 stirbt Petty mit 66 Jahren völlig unerwartet an einem Herzinfarkt. Kurz davor war er mit seiner Band auf großer Abschiedstournee.



Wie er führen viele ein Leben auf der Überholspur: Große Musiklegenden vereint nicht nur außergewöhnliches Talent, sondern auch ein Hang zur Selbstzerstörung.