The Day the Rock Star Died: Whitney Houston

Ihre atemberaubende Stimme macht Whitney Houston in den 80er-Jahren zum Superstar. Auf mehrere Chart-Platzierungen folgt 1986 der erste Grammy. Whitney Houstons zahlreiche Nummer-Eins-Hits verschaffen ihr sogar einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde. 1992 gibt Whitney Houston ihr Hollywood-Debüt. In "Bodyguard" spielt sie an der Seite von Kevin Costner. So sehr ihre Karriere einst strahlte, so dunkel waren die letzten Jahre in Whitney Houstons Lebens mit Drogen, Comeback-Versuche und die fatale Ehe mit Bobby Brown.