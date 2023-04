The True Story of John Travolta

Olivia Newton-John und John Travolta im Film "Grease" (1978)

Quelle: picture alliance/Everett Collection

John Joseph Travolta kommt 1954 in Englewood, New Jersey, als jüngstes von sechs Kindern zur Welt. Schon früh begeistert er sich für die Schauspielerei, wird aber zunächst als Sänger und Tänzer bekannt.



Mitte der 1970er-Jahre zieht er nach Los Angeles und bekommt eine Rolle in der Sitcom "Welcome Back, Kotter". Bei den Zuschauern kommt Travolta gut an, er wird zum Teenie-Idol. Dann der große Durchbruch: Mit den Disco-Filmen "Saturday Night Fever" und "Grease" wird er zum Hollywoodstar.