Türsteher - Wächter der Nacht: Abstürze

Anke Henkel ist Deutschlands bekannteste Türsteherin. Ihr Spitzname: die Schwarze Göttin.

Quelle: ZDF/Susanne Dobler

Der Alltag und die Herausforderungen für die Türsteher sind so unterschiedlich wie die Klubs und Locations, bei denen sie arbeiten. In Kaiserslautern arbeitet Deutschlands bekannteste Türsteherin: Anke Henkel. Die 1,82 Meter große ehemalige Kampfsportlerin wacht über die Tür des Klubs Markthalle.



Ihr Spitzname ist die "Schwarze Göttin", und sie sagt von sich: "Ich liebe die Arbeit in der Nacht. Hier kann ich so sein, wie ich will."