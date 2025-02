Türsteher - Wächter der Nacht: Partystimmung

Der renommierte Party-Tempel "Bootshaus" in Köln ist ein Hotspot für die Feierszene.

Quelle: ZDF/Susanne Dobler

Das Bootshaus in Köln wird regelmäßig in die Top Ten der besten Klubs der Welt gewählt – ein Ruf, den Andrea Giarrizzo an der Tür Nacht für Nacht rechtfertigen muss. Genauso wie Anke Henkel, die in Kaiserslautern vor dem Klub Markthalle arbeitet. Das Publikum ist sehr international – auch durch viele amerikanische Gäste, denn die US-Airbase Ramstein liegt nur wenige Kilometer entfernt. Insgesamt leben in der Region um Kaiserslautern rund 50.000 Amerikaner einschließlich ihrer Familien.