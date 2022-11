Wer ist Tamim bin Hamad Al Thani?

Tamim bin Hamad Al Thani ist ein mächtiger Herrscher, mit dem viele ins Gespräch kommen wollen.

Quelle: ZDF/Imago/Bernd Elmenthale

Der 25. Juni 2013 ist ein bemerkenswerter Tag für die Staaten am Arabischen Golf: Als erstes Oberhaupt der Region gibt Tamims Vater seine Macht freiwillig ab. Seitdem führt Tamim Katar als absolutes Staatsoberhaupt an. Spätestens, seit Russland Europa den Gashahn zugedreht hat, ist der junge Emir gefragter denn je. Alle wollen sich mit ihm treffen: Scholz, Habeck, Biden, Macron.



Gleichzeitig finden im Zuge der anstehenden Fußballweltmeisterschaft zahlreiche Menschenrechtsverletzungen an Arbeitsmigrantinnen und -migranten in Katar statt. Die Doku porträtiert einen populären, aber auch widersprüchlichen Herrscher und stellt die Frage: Was ist Tamim bin Hamad Al Thanis Plan für sein Land?