Zauber, Hexen, Heilsversprechen

Engel boomen in der Esoterik-Szene: Sie liefern den Menschen Schutz, Nähe und Geborgenheit und gelten vielen als Gegenpol zur sozialen Kälte.

Der allgemein bekannte Satz "Das Leben ist eine der größten Herausforderungen im Leben der Menschen" klingt banal, ist er aber nicht. Jedenfalls für viele Menschen nicht. Wie führt man sein Leben? Welchen Sinn hat das Leben? Woran kann ich mich als Mensch orientieren? Gibt es Größeres außer mir?



Am Ende sind es die großen philosophischen Fragen, die bewegen und beschäftigen, vor allem aber beantwortet werden wollen. Was ist der Mensch? Gibt es einen Gott? Wo komme ich her, und wo gehe ich hin? Zutiefst in uns vorhandene, geradezu anthropologisch angelegte Verhaltens- und Handlungsmuster menschlichen Seins treiben uns auf der Suche an.