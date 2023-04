Ein Angriffskrieg in Europa, gegen ein demokratisches Land und seine Bürger – was lange unvorstellbar schien, ist Realität für die Menschen in der Ukraine. Nichts ist mehr, wie es war, ein Alltag – wenn es so etwas überhaupt noch gibt - im Ausnahmezustand.



Anhand von berührenden, bisweilen verstörenden persönlichen Geschichten erzählt die Doku-Reihe "Tatort Ukraine", wie die russische Invasion Lebenswege zerrissen hat – und wie der Krieg eine zivile Gesellschaft binnen kürzester Zeit in ihren Grundfesten zerstört und verändert. Die Dokumentation enthält Kriegsszenen voller Gewalt.



Selenskyj und die Rolle seines Lebens - beleuchtet anhand seltener Exklusivinterviews.