ZDFzeit: Was ist deutsch?

Ihre Namen kennen in Deutschland inzwischen viele – aber der Weg dorthin war nicht immer einfach. Star-Koch The Duc Ngo wurde in Hanoi geboren und kam als Fünfjähriger mit seiner Mutter aus Vietnam nach Deutschland, als Flüchtling. Er jobbte in einem Fast-Food-Restaurant, machte Abi, ging zur Uni, lernte die Kochkunst. Inzwischen betreibt er 14 Restaurants, beschäftigt zahlreiche Mitarbeiter. Er hat den Aufstieg zum erfolgreichen Unternehmer geschafft.



Nicht nur er: Selbstständige mit Migrationshintergrund gelten inzwischen als Jobmotor in Deutschland. Laut einer Studie arbeiten inzwischen 1,5 Millionen Menschen hierzulande in Firmen, deren Chefinnen und Chefs eine ausländische Herkunftsgeschichte haben. Aber auch das gehört zur Realität: Laut Agentur für Arbeit sind Menschen mit Migrationshintergrund bei den Arbeitslosenzahlen überrepräsentiert. Die Ursachensuche ist vielschichtig. Doch klar ist auch: Rassismus, Ausgrenzung und Vorbehalte schlagen vielen mit ausländisch klingendem Namen entgegen. Bei der Jobsuche, aber auch, wenn es um Wohnungen geht.



Rapper und Schauspieler Eko Fresh, Kind von türkischen Eltern, geboren und aufgewachsen in Deutschland, heißt mit bürgerlichem Namen Ekrem Bora. Vor einigen Jahren hat er einen Song veröffentlicht, in dem es um Vorurteile geht – und zwar in beide Richtungen. Deutsche ohne Migrationshintergrund gegen Deutsche mit Migrationshintergrund und umgekehrt. Seine Kindheit verbrachte er in Mönchengladbach und Köln. Mehrere seiner Alben schafften es in die Top Ten der Charts.



Vor 60 Jahren begann mit dem Anwerbeabkommen mit der Türkei eine gezielte Migration nach Deutschland. Später folgten weitere Staaten, darunter Spanien und Griechenland. In Deutschland haben inzwischen rund 22 Millionen Menschen ausländische Wurzeln. Wie viel "Deutsches" und wie viel "anderes" steckt in einem, wenn man hier geboren, aber zwischen zwei Kulturen aufgewachsen ist?



Panagiota Petridous Eltern sind Griechen und kamen in den 60ern nach Deutschland. Bevor die heute 42-Jährige durch die Moderation von Automobilsendungen bekannt wurde, war sie bundesweit erfolgreichste Autoverkäuferin der Marke Mini. Aber sie kennt auch sehr genau die andere Seite: das Leben mit wenig Geld, das Abrackern in der neuen Heimat und die bange Hoffnung, dass es die Kinder einmal besser haben werden.



Wie blicken sie und die anderen prominenten Persönlichkeiten auf ein Land, in dem heute hitzig gestritten wird um das richtige Miteinander von "deutsch sein" und "anders sein"? Wie selbstverständlich deutsch fühlen sie sich?



"Wir sind ein Land mit Migrationshintergrund", sagte kürzlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Aber was heißt das? Wie gelingt ein Miteinander – und woran scheitert es manchmal? Was sind die Chancen, und was muss sich ändern? Wie bereichern neue Impulse unser Land?



"ZDFzeit" bringt sechs Prominente mit ihrer ganz persönlichen Migrationsgeschichte an einen Tisch. Wie "deutsch" ist ihr Leben und ihr Selbstverständnis? Wie blicken sie auf ihre eigene Familiengeschichte von Migration und Integration? Und wie auf Vorbehalte, Angriffe – und gescheiterte Integration? Wo fehlt es an gesellschaftlicher Teilhabe – wo scheitert es an mangelnder Teilnahme? Mehrheitsgesellschaft und Menschen mit Migrationsgeschichte: Wer muss sich wie bewegen in diesem Annäherungsprozess?



Der Film erzählt von Menschen, die manchmal auch in zwei Welten zugleich leben. Mittendrin in Deutschland und parallel in einer Spiegelung ihrer Herkunftswelt. Einer Welt, die ihre Eltern verlassen und trotzdem mitgenommen haben. Als Einwanderer nach Deutschland. Aus der Türkei, dem Iran, Griechenland, Indien oder Vietnam. Zwischen den Welten aufzuwachsen ist eine Herausforderung – aber auch eine Bereicherung.