Aschenberg Teil 1 - Die Anfänge

Auch Fawad Ahmad wohnt in der Adenauerstraße 7. Er ist als Kind mit seiner Familie aus Pakistan auf den Aschenberg gezogen, hat hier fast sein ganzen Leben verbracht. Nun will der 21-Jährige seinen Realschulabschluss nachholen. Als Teenager ist er lieber mit seinen Jungs um die Blocks am Aschenberg gezogen, hat viel Mist gebaut, wie er sagt. Jetzt will er mit dem Realschulabschluss in der Tasche in ein neues Leben starten. "Von Nix kommt nix, und bestimmt kein Benz", sagt Fawad.