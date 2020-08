Aschenberg Teil 5 - Die Aussichten

Lisa Koschewnikow

Auch für die mittlerweile 10-jährige Lisa Koschewnikow stehen große Veränderungen bevor. Nach den Sommerferien wird sie auf die Realschule gehen. Die Konrad-Adenauer-Schule ist allerdings nicht – wie es die Grundschule war – am Aschenberg, sondern in der Stadt, in Fulda. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge blickt Lisa in die Zukunft, sie wird ihre beste Freundin Daria vermissen, die ein Jahr jünger ist als Lisa und noch auf der Grundschule bleibt. Andererseits ist Lisa glücklich, dass sie ihr großes Ziel erreicht hat und auf die Realschule gehen kann.