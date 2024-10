Die Schule der Frauen

Die gemeinsame Rückbesinnung der Protagonistinnen führt vorbei an Erfolgen, Krisen, Ageism und weiblicher Diskriminierung. In persönlichen Porträts gelingt es dem Film, eindringlich zu verdeutlichen, was es bedeutet, in einer überwiegend männlich formulierten Kulturlandschaft als Schauspielerin sowohl künstlerisch als auch als Frau zu überleben. Es wird spürbar, welchen Kämpfen sich die Frauen ausgesetzt sahen in ihrem Bemühen, Frauenrealitäten zu erzählen, und wie viel utopisches Potenzial es dazu bedurfte.