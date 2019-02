Die Tochter

Luca reagiert eifersüchtig auf die für sie so ungewohnte Situation und fühlt sich vom Thron gestoßen. Die eigene Mutter wird für Luca zur Rivalin, die ihr den Vater wegnehmen will. Und so entspinnt sich vor der Kulisse eines Inselidylls ein abgrundtief bösartiger Machtkampf um die Familienkrone. Erschreckend berechnend verfolgt Luca ihr Ziel, um die Wiedervereinigung ihrer Eltern zu sabotieren.



Schockiert müssen Hannah und Jimmy erkennen, wie tief sich über die Jahre ein perfider Rollentausch in ihr Familiensystem eingeschlichen hat: Luca ist die Königin an Vaters Seite und nicht mehr bereit, die Position des heimlichen Familienoberhaupts herzugeben. Mit kindlicher Cleverness spielt Luca die beiden gegeneinander aus und entlarvt ihre Eltern als bedürftige Kinder, die von der Gunst ihrer eigenen Tochter abhängig sind.