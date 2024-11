Doch wo ist der Leon von früher? Nach anfänglichen Irritationen über sein charmantes Auftreten in und außerhalb der Kombüse muss sich Isabell eingestehen, dass der neue Leon ihr mehr als sympathisch ist. Allerdings hat sie sich in den Falschen verliebt, denn Leon ist nicht Leon, sondern Lukas, der eineiige Zwillingsbruder. Obwohl beide unterschiedlicher nicht sein können, unterstützen sich die Brüder gegenseitig bedingungslos. Auch dieses Mal springt Lukas für Leon ein. Eigentlich ein perfekter Plan, wenn nicht die Liebe dazwischengekommen wäre.



Konrad Schneider begleitet seine Tochter Lisa, um ihren 30. Geburtstag auf der Estanzia ihrer Mutter Maja in Argentinien zu feiern. Auch wenn die Scheidung schon 20 Jahre her ist, hat er seiner Ex-Frau nicht verziehen, dass sie sich wegen eines anderen Mannes von ihm getrennt hat. Für noch größeren Unmut sorgt der Umstand, dass Lisa ihren neuen Freund mit auf die Reise genommen hat: Andreas Weingärtner. Und dieser ist nicht nur der "Trottel", mit dem Konrad beim Check-in aneinandergeraten ist, sondern auch gerade mal zehn Jahre jünger als Konrad selbst. Mit spitzer Zunge kommentiert er fortan das junge Glück und bemerkt nicht, mit welchen Folgen.



Für Maja hat die räumliche Distanz über die vergangenen Jahre bedeutet, dass sie ihrer Tochter ein Geheimnis vorenthalten konnte. Nun bleibt ihr aber nicht mehr viel Zeit, Lisa und Konrad damit zu konfrontieren. Auch Konrad muss sich der Wahrheit stellen und sich eingestehen, dass sein Verhalten all die Jahre seiner Ex-Frau, aber auch Lisa gegenüber schwere Folgen nach sich zieht. Er kann die Vergangenheit nicht ändern, aber vielleicht die Zukunft?



Ganz andere Sorgen hat die BKA-Ermittlerin Cora Bruns, die in der Abteilung Cybercrime arbeitet. Seit Jahren werden Unternehmen gehackt und erpresst. Ihrer Vermutung nach steckt der Computer-Nerd Tobias Bender dahinter, ein Dauergast auf dem Schiff. Auf der Reise möchte Cora sein Vertrauen gewinnen und ihn auf frischer Tat ertappen. Ob der Plan gelingt, bleibt fraglich, denn Tobias sollte man nicht unterschätzen.