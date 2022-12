Ebenfalls an Bord ist die Ärztin und Psychotherapeutin Dr. Marie Wagner. Begleitet wird sie von ihrem Sohn Tomas "Tom", der frisch verliebt seine neue Freundin Clara Müller mit an Bord bringt. Was er nicht weiß: Seine Mutter ist die Therapeutin der deutlich älteren Clara. Dr. Marie Wagner war es auch, die Clara zu einer neuen Beziehung ermutigt hatte, ohne jedoch zu ahnen, dass es sich bei der neuen Liebe um ihren eigenen Sohn handelt.



Roman Schmidt und Sebastian Prinz sind beste Freunde, die all ihr Geld gemeinsam verloren haben. Überraschend treffen sie an Bord auf Maik Quast, den Mann, der Schuld an ihrem Unglück hat. Spontan geben sie sich als homosexuelles Paar aus, um an einen teuren Diamantring zu kommen, den Maik seiner Freundin Natascha geschenkt hat. Dabei unterschätzen die Freunde aber den Charme der jungen Frau.