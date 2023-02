Burma/Myanmar

Denn die neuen Gäste sind angekommen und sollen so schnell wie möglich die Annehmlichkeiten auf dem "Traumschiff" genießen.



Unter den Gästen befinden sich Hans Berger und Tatjana Petersen. Marie Berger, Stewardess an Bord, bleibt bei dem Anblick fast das Herz stehen. Sie bittet ihre Kollegin Petra, ihren Dienst an der Rezeption zu übernehmen, denn Hans Berger ist ihr Vater und darf sie auf keinen Fall an Bord entdecken - jedenfalls noch nicht. Was Marie aber am meisten interessiert: Wer ist die junge Frau, die ihren Vater begleitet?



Auch Beatrice glaubt, ihren Augen nicht zu trauen: Vor ihr steht freudestrahlend Jan Westner, den sie während ihres Urlaubs kennengelernt und mit dem sie zugegebenermaßen einen Tick zu viel geflirtet hatte. Doch das war Urlaub, und hier an Bord ist alles anders. Sie versucht, ihrem Verehrer die Situation zu erklären, allerdings ohne nennenswerten Erfolg. Beatrice wird klar, dass ihr hier nur eine kleine Notlüge helfen kann. Sie bittet Kapitän Paulsen um einen winzigen Gefallen - mit großer Wirkung.



Sylvia will auf dem "Traumschiff" endlich zum ersten Mal ihrer Internet-Liebe Thomas begegnen. Sie reist in Begleitung ihrer Freundin Isabel und erkennt Thomas tatsächlich bereits am ersten Tag anhand eines unverwechselbaren Armreifs. Doch Thomas, der sie ja gar nicht auf dem Schiff vermutet, nimmt sie als Frau nicht richtig wahr - er schwärmt immer nur von seiner großen Internet-Liebe. Turbulente Verwicklungen sind unvermeidbar.