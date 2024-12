Diese hält sich vermeintlich schon seit einigen Jahren für ein Forschungsprojekt in der Arktis auf. Sie schickt zwar regelmäßig Briefe, auch einen zur Ankunft auf dem Schiff, aber Mia scheint wenig an diesen interessiert zu sein. Philipp nimmt das mit Unbehagen wahr. Ihm wird bewusst, dass Mia in einem Alter ist, in dem er sie nicht mehr länger in seinem aufgebauten Lügenkonstrukt gefangen halten kann. Spätestens als Valeria Prinz in sein Leben tritt, die ihn mit ihrer befreiten Art verzückt, muss er den Tatsachen ins Auge blicken. Nicht nur sich selbst hat er mit seinen Geschichten etwas vorgemacht, sondern auch Mia. Sie verdient die Wahrheit, und vielleicht hat dann sogar Philipp selbst noch mal die Chance auf eine neue Liebe.



Ein Geheimnis behält auch die erfolgreiche Innenarchitektin Birgit Schneider zu Beginn für sich. Sie tritt die Schiffsreise ohne ihren Mann an, da dieser sie kurz zuvor für eine jüngere Frau verlassen hat. Birgit möchte sich auf der Reise endlich ihren Freunden Konrad und Anna Thiele anvertrauen. Sie hofft, von ihnen aufgefangen zu werden, doch genau das Gegenteil ist der Fall. Konrad und Anna haben Lebensentscheidungen für sich behalten, die nun ans Tageslicht kommen und für Birgit nicht nur ihre Freundschaft infrage stellen, sondern auch Konsequenzen für ihre eigene, berufliche Zukunft nach sich ziehen. Werden sich die Freunde wieder zusammenraufen?



Unterdessen plant Malik Al Ghoul, auf der Reise nach Curaçao seiner großen Liebe Liv Simonis einen Heiratsantrag zu machen. Die beiden Crewmitglieder haben sich ein paar Jahre zuvor auf dem Schiff kennen und lieben gelernt. Zum perfekten Antrag gehört auch die perfekte Rede, doch diese stellt sich als eine echte Herausforderung für Malik dar. Zum Glück ist mit Florian Pfeiffer ein Redner an Bord.



Dieser ist allerdings Trauerredner und hat nebenbei mit ganz anderen Problemen zu kämpfen: Die Schiffsreise hat er von einem Klienten vermacht bekommen und das, obwohl er große Angst vor Wasser hat. Aber Redner ist Redner – oder nicht? Malik setzt alles daran, Florian zu überzeugen, die richtigen Worte für ihn zu finden. Dabei bemerkt er nicht, dass er sich, Florian und Liv direkt in ein Fettnäpfchen steuert.