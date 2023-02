Roland Wagner, ehemaliger Leichtathlet der internationalen Spitzenklasse, ist nach einem Unfall querschnittsgelähmt. Trotzdem hat er seinen Lebensmut nicht verloren und sucht immer wieder neue sportliche Herausforderungen. Zusammen mit seiner Freundin Caro checkt er auf dem "Traumschiff" ein, auf dem sein Patenonkel Jakob Paulsen Kapitän ist. Roland ist wild entschlossen, einen weiteren Rekord zu brechen und als erster Rollstuhlfahrer in einem Kajak die neuenglische Küste abzufahren.



Doch sein Verhältnis zu Caro wird dabei auf eine harte Probe gestellt. Caro ist nämlich nicht entgangen, dass Roland sich für seinen Rekordversuch ausgerechnet von Inka coachen lässt, der attraktiven Fitnesstrainerin an Bord. Die Kajakfahrt steht plötzlich unter einem ganz anderen Zeichen als geplant.



Schiffsarzt Dr. Schröder macht an Bord die Bekanntschaft von Dr. Ellen Barner, der Schwester von Kapitän Paulsen. Sie ist ebenfalls Ärztin, verwitwet und in einer Lebensphase des Umbruchs. Dr. Schröder und sie kommen sich schon bald näher. Sie haben gemeinsame Interessen und stellen sich beide die Frage, ob in ihrem engagierten Medizinerleben nicht doch noch Raum für neue private Entdeckungen wäre. Kapitän Paulsen und Chefstewardess Beatrice sind schon bald erstaunt darüber, wie oft Ellen und Dr. Schröder an Bord und an Land zusammen sind.



Beatrice und Kapitän Paulsen träumen unabhängig voneinander von einem kleinen Haus auf Martha's Vineyard, der Insel der Reichen und Schönen an der Ostküste der USA. Allerdings verschweigen die beiden voreinander ihr Interesse und brechen einzeln zur Insel auf, um sich von einem Makler ein interessantes Objekt zeigen zu lassen. So werden sie ungewollt zu Konkurrenten beim Bieten um das wunderschöne Anwesen. Sie ahnen nicht, dass es gleich zwei Überraschungen dabei geben wird: Die Preise auf Martha's Vineyard sind astronomisch, und der angebliche Makler ist in Wirklichkeit Larry Hagman, Schauspieler und Star der Kultserie "Dallas".