Kambodscha

Auch unter Deck ist einiges los. In der Kombüse bekommt Maître Dieter Walde unliebsame Nachrichten: Sein früherer Freund und heutiger Konkurrent Philipp Mejée kommt als Starkoch an Bord. Dieter fühlte sich von Philipp hintergangen, als dieser einen Job annahm, der eigentlich Dieter zugestanden hätte. Die beiden Herren lassen keine Gelegenheit aus, um sich gegenseitig zu übertrumpfen - insbesondere vor den Augen der Chef-Hostess Beatrice. Als Philipp vom Foodhunting mit einer besonders scharfen einheimischen Gewürzmischung zurückkommt, sieht Dieter eine Chance, sich für vergangene Zeiten zu rächen.



Bei der Crew dreht sich alles um die ausstehende Einstandsparty des Kreuzfahrtdirektors Oskar Schifferle, einer gesellschaftlichen Verpflichtung an Bord, der Oskar sich bis jetzt noch nicht gestellt hat. Erst nach Ermutigung durch Beatrice und Kapitän Paulsen kann Oskar sich durchringen, seinen Einstand zu geben. Am Tag nach der Party wacht er mit einem ordentlichen Kater in einer Passagierkabine auf. Aber damit nicht genug, er kann sich an überhaupt nichts mehr erinnern. Seinen diskreten Nachforschungen zufolge wurde er zuletzt mit Beatrice und einer Flasche Champagner gesehen.