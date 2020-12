Schiffsarzt Doktor Sander hat sich nach Jahren für die Liebe entschieden und wird das Traumschiff verlassen. Er hat alles souverän und perfekt vorbereitet. Bei seiner letzten Reise hat er bereits die junge Ärztin Julia Brand zur Einarbeitung an seiner Seite. Doch so richtig scheint er sich emotional dann doch nicht mit dem Ausstieg auseinandergesetzt zu haben. Je näher der Abschied rückt, umso stärker kommen die Zweifel und die Fragen, ob er sich tatsächlich ein Leben an Land vorstellen kann.



Auch Vanessa Kranz, seit zwei Jahren Sommelière an Bord, wird der Liebe wegen in Kapstadt ihren Abschied nehmen. Ihr Verlobter Tobias betreibt bereits seit einigen Jahren das gemeinsame Weingut in Südafrika, nun soll auch Vanessa dauerhaft dort leben und arbeiten. Doch mit der Ankunft in ihrer neuen Heimat platzt der große Traum wie eine Seifenblase, und sie steht vor dem Nichts. Unerwartete Unterstützung erhält sie von einer millionenschweren Passagierin: Linda aus Denver.



Annika Keller und Dennis Berger haben die Liebe noch nicht gefunden. Sie sollen an Bord des Traumschiffs Teil eines Liebesexperiments werden. Sie wurden aus 9000 Singles ausgewählt, um an Bord ihr Date zu haben. Am Ende der Reise wartet ein Betrag von 50 000 Euro auf das Paar, sollte das Experiment gelingen und die beiden sich ineinander verlieben. Der erste Eindruck verspricht nicht viel, beide können sich von Anfang an nicht ausstehen: Dennis hält nicht viel von Annikas Leidenschaft für außergewöhnliche Brillen, und Annika hat ein großes Problem mit den rosafarbenen Kleidungsstücken von Dennis. Das erste Date läuft dementsprechend nüchtern ab, und beide erklären das Experiment vorzeitig für gescheitert. Da sie das Preisgeld aber nicht verlieren wollen, treffen sie eine Vereinbarung und spielen ein glückliches Paar.



Schwester Magdalena ist im Auftrag der Kirche unterwegs nach Kapstadt, um Impfungen und medizinische Ausrüstung nach Südafrika zu bringen. Gemeinsam mit Dr. Julia Brand und der tatkräftigen Unterstützung von Kapitän Parger möchte sie vor Ort die Kinder mit einer Impfung vor einem gefährlichen Virus schützen. Allerdings geht die Kiste mit dem Impfstoff beim Verladen verloren. Hanna Liebhold und Staff-Kapitän Grimm müssen gemeinsam versuchen, die Kiste rechtzeitig wiederzufinden, bevor der Impfstoff ohne Kühlung unbrauchbar wird.



Lea Bremer ist mit ihrem Vater Thomas unter einem Vorwand an Bord gegangen: Sie wurde als Baby von Thomas und seiner Frau aus Kapstadt adoptiert und möchte nun ihre leibliche Mutter finden. Schwester Magdalena hat damals bei der Adoption geholfen, und Lea hofft, dass sie mit deren Unterstützung etwas über ihre leibliche Mutter herausfinden kann. Doch Magdalena ist keine große Hilfe, sie versteht nicht, wieso Lea nach der Frau sucht, die sich nicht um ihr Kind kümmern konnte und es zur Adoption freigegeben hat. Ihrer Meinung nach hatte Lea es in Deutschland bei ihren Adoptiveltern deutlich besser. Aber Lea ist fest entschlossen, ihre Wurzeln zu finden, und dazu gehört auch ihre leibliche Mutter.



In Kapstadt machen Vater und Tochter sich auf die Spuren der Geschichte und besuchen die Kirche, in der Thomas und seine Frau Lea das erste Mal in den Armen gehalten haben. Dort werden sie von einer jungen Frau beobachtet. Als die beiden über einen Markt schlendern und Ausschau nach Souvenirs für zu Hause halten, wird Lea von Malaika Balewa, der jungen Frau aus der Kirche, angesprochen. Weil sie Lea etwas über deren Mutter erzählen möchte, folgt sie der fremden Frau und lässt ihren Vater allein auf dem Markt zurück.



Einmal mehr muss Kapitän Parger einschreiten, um dem verzweifelter Vater bei der Suche zu helfen. Ebenso verzweifelt taucht dann auch noch Moritz Parger auf und bittet seinen Bruder Max, ihm wieder einmal aus der Patsche zu helfen.