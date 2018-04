Mit an Bord sind auch Ilona und Roland Michel, die seit der Schulzeit eine On-off-Beziehung führen. Gerade haben sie zum dritten Mal die Scheidung eingereicht. Allerdings geht Ilona mit dem Glauben an Bord, dass Roland die Reise nicht antreten wird. Daher will sie die ursprünglich gemeinsam mit ihrem Mann gebuchte Reise nutzen, um ein neues Leben an der Seite des attraktiven Hotelbesitzers Benno zu beginnen. Sie weiß beim Ablegen nicht, dass Roland in letzter Sekunde doch noch an Bord gekommen ist.



Schnell freundet er sich mit der bezaubernden, jungen Bella an. Sie reist auf die Malediven, um ihrem verstorbenen Vater Achim zu ehren. Beide standen sich sehr nahe. Trotzdem hatte sie seine Einladung ausgeschlagen, ihn auf den Malediven zu besuchen, um ihr seine neue Freundin vorzustellen. Kurze Zeit später verstarb er plötzlich, und Bella plagen Gewissensbisse.



Auf den Malediven angekommen, hat Ilona allerdings Mühe, Roland loszulassen. Benno, der sich den Urlaub anders vorgestellt hatte, reagiert entsprechend. Dabei übersieht er Amita, seine rechte Hand. Während Benno versucht, für Ilona alles richtig zu machen, heimst Roland - mit der Unterstützung von Amita - die Lorbeeren dafür ein.



Die schüchterne Goldschmiedin Marie trifft die Liebe wie ein Blitzschlag. An Bord trifft sie den Lektor Sönke, der dort diverse Vorträge über seltene Artefakte aus versunkenen Schiffen hält. Beide kommen sich näher, und auch Sönke verliebt sich in sie. Als ihm Marie von einer seltenen Münze erzählt, die sie neu gefasst hat und die Sönke als eine der wertvollsten Münzen einer versunkenen portugiesischen Galeere erkennt, zählt für ihn nur noch eines: Er muss diese Münze besitzen.



Parallel muss sich die neue Hoteldirektorin Hanna einer Aufgabe stellen, die ihr das Herz zerreißt. Bei Bellas Andachtsfeier zu Ehren ihres verstorbenen Vaters Achim kommt es zur Konfrontation der beiden Frauen. Hanna trägt eine Kette, die vermeintlich aus dem Erbe von Bellas Großmutter stammt und die sie wiederhaben möchte. Jeder Versuch von Hanna, sich mit Bella auszusprechen, scheitert. Daran kann auch der junge und gut aussehende Tauchlehrer Jean-Luc nichts ändern, obwohl es zwischen ihm und Bella kräftig knistert.