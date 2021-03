Malediven/Thaa Atoll

Der Weltreisende und Langzeitpassagier Frank Baum genießt sein Single-Leben an Bord und das wechselnde Angebot an allein reisenden Frauen in vollen Zügen. Bis er auf die frisch geschiedene Birgit Röhl trifft, die ihre alte Freundin Hanna Liebhold an Bord besucht. Auch Frank erhält – überraschend – Besuch: Sein Bruder Thomas begleitet ihn auf dem kommenden Reiseabschnitt. Mit der Zeit findet der verwitwete Thomas Gefallen an Franks Lebensstil - und an Birgit. Frank, der eigentlich selbst an Birgit interessiert ist, nutzt diese als Köder, um seinen Bruder wieder loszuwerden. Der Plan scheint aufzugehen, bis Frank sich über seine Gefühle für Birgit bewusst wird.



Nele Berghaus war eine erfolgreiche Fotografin, bis sie durch einen Unfall ihr Augenlicht verlor und nun auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Als Reisebegleitung steht ihr der unerfahrene Kornelius Busch zur Seite, der sich Hals über Kopf in Mia verliebt, die als Tanzlehrerin an Bord arbeitet. Mit Neles Hilfe kann Kornelius langsam Mias Herz erobern, während Nele über ihr eigenes Liebesleben nachdenkt. Ihren Verlobten hat sie verlassen, weil sie niemandem zur Last fallen möchte. Die Freundschaft zwischen Kornelius und Nele hilft den beiden, ihre Ängste zu überwinden und an sich selbst zu glauben.



Dr. Jessica Delgado, die neue Schiffsärztin, hat Besuch von ihrem Neffen Timo, einem begeisterten Fußballspieler. Als der auf den ehemaligen Fußballprofi Lars Meyer trifft, ist die Begeisterung groß, und die beiden freunden sich an. Bis sich herausstellt, dass Jessica an Lars' Operation beteiligt war, nach der seine Fußballprofi-Karriere ein plötzliches Ende fand, wofür er sie persönlich verantwortlich macht. Trotz des Kontaktverbots seiner Tante macht sich Timo mit Lars auf Schatzsuche, an deren Ende sie keinen Piratenschatz, aber sich selbst gestrandet auf einer einsamen Insel (wieder)finden.