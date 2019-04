Mit großer Besorgnis muss Beatrice mit ansehen, wie ihr Freund und Vorgesetzter zusammen mit Sonja Preiss das Schiff verlässt, um den Anführer der Piraten zu identifizieren und ihn hinter Gitter zu bringen.



Dagegen verbindet Vera Mitteregger schöne Erinnerungen an die Insel. Sie wuchs dort als Diplomatentochter auf und erlebte dort auch ihre erste große Liebe, bevor ihr Vater wieder nach Deutschland abberufen wurde. Nun, 25 Jahre später, reist sie mit ihrem Mann Karl nach Mauritius, um dort ihre Silberhochzeit zu feiern. Am letzten Hafen steigen ihre hochschwangere Tochter Lucie und deren Mann Julian zu. Als das Schiff auf hoher See in leichte "Turbulenzen" gerät, erleidet Lucie eine Frühgeburt. Auch wenn Mutter und Kind dank Dr. Sanders' Know-how wohlauf sind, gibt es da etwas, was das Familienglück trübt: Das kleine Mädchen ist dunkelhäutig. Julian ist geschockt und geht davon aus, dass Lucie ihn betrogen hat. Er plant seinen sofortigen Rückflug nach Deutschland. Verzweifelt versucht Klaus, seinen Schwiegersohn davon abzuhalten und ihn dazu zu bewegen, sich mit Lucie auszusprechen. Unterdessen stellt sich Vera die Frage, ob nicht sie für die Hautfarbe ihrer Enkelin verantwortlich sein könnte. Sie begibt sich auf Spurensuche in der Vergangenheit.



Die junge, engagierte Friseurin Katharina ist überglücklich: Ihre Bewerbung für den Friseursalon der "MS Deutschland" war erfolgreich. Ihre Träume platzen aber leider sofort, als sie ihrem neuen Chef Stefan Arndt gegenübertritt. Er hatte sich Katharina anders vorgestellt und mobbt seine Mitarbeiterin, wo er nur kann. Gleichzeitig droht er ihr mit der Entlassung nach der Probezeit. Enttäuscht und frustriert vertraut sich Katharina nach Tagen Beatrice an. Diese hat sofort eine Idee, wie sie ihr helfen kann, und weiht Emilia Sandhoff in ihre Pläne ein. Die alte Dame wohnt seit einiger Zeit auf der "MS Deutschland" und findet nicht nur Gefallen daran, dem arroganten Friseurmeister eins auszuwischen, sondern schließt die lebenslustige Katharina immer mehr ins Herz.



Die Jazzsängerin Jeannie ist von ihrem Management für die Reise engagiert worden, angeblich soll sie auf dem Schiff einen großen Jazz-Abend veranstalten. An Bord muss sie jedoch schockiert feststellen, dass sie zusammen mit dem ihr völlig fremden Thomas für einen Jodelauftritt gebucht wurde. Am liebsten würde sie wieder abreisen, nicht nur, weil dies überhaupt nicht ihr Metier ist, sondern auch, weil sie feststellen muss, dass ihr Exfreund Hardy ebenfalls an Bord ist. Doch Thomas, der sich im ersten Augenblick in die hübsche Sängerin verliebt hat, gibt nicht auf und kann sie am Ende doch zum Bleiben bringen.