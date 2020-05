Beatrice steht unter "Schock", sie begreift das alles noch gar nicht. Das letzte Mal, als sie Victor sah, hat er noch als smarter Steward so manches Frauenherz höherschlagen lassen. Jetzt steht er auf der Brücke und sagt allen anderen, wo es langgeht. Sie spürt allerdings recht bald, dass sich Victor sehr verändert hat.



Schiffskoch Marius Lennart hat mit Genehmigung der Reederei seinen Sohn Jonas mit an Bord. Jonas liebt Koalas, er weiß alles über die Tiere, und Marius erfüllt seinem Sohn den sehnlichsten Wunsch: eine gemeinsame Reise in die Heimat der Koalas. Allerdings hat Marius die organisatorischen Probleme gewaltig unterschätzt. Während die Küche auf Hochtouren arbeitet, ist Jonas entweder ständig im Weg oder auf sich allein gestellt.



Marius bittet seine Kollegin Claudia, die als Kabinenstewardess an Bord arbeitet, sich um Jonas zu kümmern. Bei einem seiner Alleingänge hat Jonas die Brücke des "Traumschiffs" entdeckt und lernt dort den neuen Kapitän Burger kennen, der zwar "sehr streng" reagiert, es aber in Wahrheit eher amüsant findet, dass so ein kleiner Knirps auf seiner Brücke herumläuft und ihm neunmalkluge Fragen stellt.



Mit an Bord sind auch die drei Freundinnen Sonja Blum, Nicole König und Daniela Lüders, die jedes Jahr für zwei, drei Tage eine gemeinsame Reise unternehmen. Dieses Mal haben sie sich, zu ihrem Jubiläum, etwas ganz besonderes gegönnt: eine Reise auf dem "Traumschiff". An Bord erhält jede von ihnen eine Nachricht, die sie aus der Bahn wirft. Keine der drei lässt sich gegenüber den anderen etwas anmerken. Schließlich ist man hier an Bord, um Spaß zu haben und nicht um die besten Freundinnen mit den eigenen privaten Problemen zu nerven.



Kurz nach dem Anlegen in Perth ist Sonja plötzlich verschwunden. Sie hinterlässt ihren Freundinnen eine Nachricht, die Nicole und Daniela das Schlimmste befürchten lässt. Kurz entschlossen machen sich die Freundinnen auf den Weg ins Outback, um Sonja zu suchen. Ein abenteuerliches Unterfangen, das dank Doktor Sander und den AirDoctors nicht in einer Katastrophe endet.



Dass Kapitän Burger mit sich, dem Schiff und mit seiner Crew im Reinen ist, zeigt sich endgültig bei seinem ersten großen Kapitänsdinner. Spätestens jetzt ist jedem klar, dass das "Traumschiff" tatsächlich einen neuen Kapitän hat.