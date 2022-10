Auch der Bauunternehmer Harald Lohmann verbindet private und berufliche Interessen. Er hat seinen besten Freund Jürgen Gossler und dessen Frau Eva zu dieser außergewöhnlichen Reise eingeladen. Auch wenn Astrid Lohmann ihren Mann inständig darum bittet, nicht ständig seine Großzügigkeit herauszustellen und damit das befreundete Ehepaar in eine peinliche Situation zu bringen, geizt er nicht mit teuren Aufmerksamkeiten. Noch ahnt keiner, wie schlecht es um das Bauunternehmen Lohmann steht und dass Harald einen ganz bestimmten Grund verfolgt, seinen Freund und Stadtbaudirektor zu beeindrucken.



Kapitän Paulsen erfährt von Beatrice und Dr. Schröder, dass sich noch ein weiterer Kapitän an Bord aufhält. Laut Beatrice soll er sogar eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt führen. Doch dass dieses Schiff seinen Liegeplatz am Sambesi hat, irritiert Kapitän Paulsen schon sehr. Hocherfreut nimmt die Crew die Einladung von Kapitän Lüttke zur Schiffsbesichtigung an und erlebt eine Überraschung.



Eine Überraschung erlebt auch Robert Kramer, Besitzer einer großen Fitnessstudio-Kette, als er die Gewinnerin seines alljährlichen Preisausschreibens an Bord begrüßen will und nicht wie erhofft, eine junge, blonde Schönheit vor ihm steht, sondern Regine Fromm, die so gar nicht seinen Vorstellungen entspricht.