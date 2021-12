Andrea ist die Schwester von Staff-Kapitän Martin Grimm. Die beiden freuen sich sehr, sich zu sehen, und Martin legt beim ersten Abend gleich den Finger in die Wunde: Ja, Andrea und Oliver lieben sich noch, und eigentlich ist alles wieder in Ordnung, nachdem Oliver sie vor nicht allzu langer Zeit betrogen hatte. Trotzdem wünscht sich Andrea von ihrem Mann, wieder mehr wahrgenommen zu werden, und freut sich deshalb umso mehr auf die gemeinsamen Tage in Stockholm.



Leider wird Oliver – kaum in Stockholm angekommen – von seinem Büro nach Bordeaux beordert. Um Andreas Enttäuschung zu mindern, organisiert er ihr last minute einen exklusiven Touristenführer – nicht ahnend, dass sich zwischen Andrea und Björn eine bittersüße Romanze entspinnen wird.



Ebenfalls ungewöhnlich verläuft die Liebesgeschichte zwischen Zara Svensson und Anton Straubinger – ihres Zeichens Holzwirtin und Umweltaktivist mit Schwerpunkt Baumschutz –, die nach dem klassischen Magic Moment schmerzlich erleben müssen, dass sie politisch in so gegensätzlichen Lagern stehen, dass sie von ihrer entflammenden Liebe Abstand nehmen müssen. Kurz vor der Rückkehr aufs Schiff kommt es sogar zu einem Handgemenge zwischen Zaras Holzhändler-Vater Jarl und Anton. Erst durch Hannas Intervention begreifen die beiden Hitzköpfe, dass man sich trotz unterschiedlichster Lebenseinstellungen lieben kann und darf.



Cem und Hassan Meierbrink sind Brüder und gescheiterte Stand-up-Comedians, die sich ihren Lebensunterhalt als Küchenhilfen auf dem "Traumschiff" verdienen. Einzig Kreuzfahrtdirektor Schifferle erkennt deren Potenzial und setzt alles daran, die beiden unterschiedlichen Männer auf seiner Showbühne zu haben. Cem findet parallel, kaum an Bord, einen Zeitungsartikel, der behauptet, dass eine schwedische Hausfrau in einem Fluss Gold gefunden hat. Schon erliegt er dem Goldfieber und geht unter einem Vorwand in Schweden von Bord, um endlich reich zu werden. Dass daraus nichts wird, versteht sich von selbst. Zurück an Bord willigen die Brüder auf Druck des Kapitäns endlich ein, zusammen aufzutreten, und es wird ein großer Erfolg.



Last but noch least macht die Crew, auf Anordnung des Kapitäns, einen Landausflug in die schwedischen Schären - zwecks Teambildung und gruppendynamischer Erfahrung. Inklusive Zelten, Lagerfeuer und Kajakfahren.