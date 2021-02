Denn Andrea ist nicht nur ein Mitglied seiner Pfarrgemeinde, sie ist seit Langem seine große Liebe. Ausgerechnet Dr. Bertram, der Vorsteher des römisch-katholischen Kirchengerichts, beobachtet das heimliche Liebespaar bei einem leidenschaftlichen Kuss. Er wertet diesen als eindeutigen Verstoß gegen das Zölibat und erwartet Konsequenzen.



Sarah Benning und ihre hochschwangere Schwester Marie Davis, die mit ihrer Familie in Amerika lebt, nehmen sich eine Auszeit auf dem Traumschiff. Nach mehreren Fehlgeburten bot Marie ihrer Schwester an, ihre Leihmutter zu sein und ihr Kind für sie auszutragen. Als Sarah ihre Nachbarin Helga Brunntaler mit deren Tochter Valentina am Pool der "MS Deutschland" bemerkt, gerät sie in Panik. Völlig verzweifelt gesteht sie ihrer Schwester, dass sie zu Hause die Schwangerschaft vorgetäuscht hat, um dem Klatsch und der Fragerei aus dem Weg zu gehen.



Bei einem Ausrutscher beim Landgang in Singapur kommt Sarahs Geheimnis ans Licht. Während Helga Verständnis zeigt, reagiert Valentina extrem ablehnend. Sie kann nicht verstehen, dass Sarah der Natur ins Handwerk pfuscht, und lässt diese das bei jeder sich bietenden Gelegenheit spüren. Helga begreift, dass es Zeit wird, ein klärendes und schon lange überfälliges Gespräch mit ihrer Tochter zu führen.



Steffen Hauswald und seine Tochter Lena, die gerade ihr juristisches Staatsexamen gemeistert hat, reisen allein. Lenas Mutter und ihre Schwester Natalie sind verstorben. Natalies Tod hat Lenas Vater bis heute nicht verarbeitet. Er versucht, seine Jüngste zu einer zweiten Natalie zu erziehen, unter anderem mit dem Jurastudium, das auch Natalie absolvierte. Doch Lena hat längst andere Pläne und ist es leid, von ihrem Vater nicht als die gesehen zu werden, die sie tatsächlich ist. Dann erkennt Steffen Hauswald in Malte Vogt, dem Ersten Offizier der "MS Deutschland", den Mann, der seine Tochter Natalie auf dem Gewissen hat.