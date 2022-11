Ein Foto aus dem Sommer 1995 lässt schließlich erahnen, dass alle Fälle miteinander verbunden sind. Damals vertrat eine 24-jährige Klavierlehrerin, Olivia Rentlow, an der örtlichen Schule eine erkrankte Musiklehrerin. Olivia bezauberte sofort das Kollegium wie ihre Schüler. Tobias Menne und Christine Falter kamen als junge Schüler in den Genuss ihres Klavierunterrichts. Doch so plötzlich, wie Olivia Rentlow gekommen war, verschwand sie auch wieder. Die Suche nach Olivia bringt die Kommissare auf die richtige Spur und auf das tragische Ereignis, das auch nach fast 30 Jahren noch alle Betroffenen in ihrem Bann gefangen hält.



"Das Licht in einem dunklen Haus" zeigt ungewöhnlich genau die Mechanismen einer Gewalttat und deren lebenslange Auswirkungen auf alle Betroffene sowie deren Angehörigen. Am Ende werden Täter zu Opfern und Opfer zu Tätern.

Der Film ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Jan Costin Wagner. Nach "Tage des letzten Schnees" ist es die zweite Romanverfilmung des Autoren.