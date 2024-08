Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben

Einige davon hat er in der Gegend in den Bergen angesiedelt, die er schon als Kind aus den Ferien gut kannte.



Als dem Amateurmusiker Geier durch Zufall ein Welthit gelang, der ihn reich machte, verließ er diesen Job und seine "Gespensterarmee", wie Kollegen das Resultat seiner Arbeit nannten.



Die Tote in Zimmer 11 des neuen Hotels am See ist eine Sachbearbeiterin bei einer Behörde, Ehefrau und Mutter einer Tochter. Der Inbegriff einer bürgerlichen Existenz, so scheint es zumindest. Sie wurde mit einem Stilett erstochen.

Für die Kommissarin Franziska Conte aus Salzburg ein Rätsel.



Für Lukas Geier eine tödliche Bedrohung. Denn auf den Arm der Leiche wurde mit Kugelschreiber seine Handynummer gekritzelt. Die Gespenster der Vergangenheit sind zurück.



Geier muss die Gitarren zur Seite stellen und ermitteln. Aber er darf sein Wissen über die Tote dabei nicht preisgeben, auch nicht der attraktiven Kommissarin. Das würde ihn ins Gefängnis bringen – und vielleicht ins Grab.



Über seinem neuen Leben in den Bergen braut sich ein Unwetter zusammen.