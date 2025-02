Flucht aus Lissabon

Als eine von Interpol veranlasste Fluchtmission für die Informatikerin und Cybercrime-Informantin Sophia Moreno eskaliert und ihr siebenjähriger Sohn Noa entführt wird, sucht die BKA-Abteilungsleiterin Iris Martenstein den ehemaligen Fluchthelfer Tom Fährmann auf, jetzt unter dem Decknamen Tom Hemmrich bekannt. Er lebt seit einiger Zeit unter neuer Identität in London, nachdem er gegen die algerische Schleuser-Mafia ausgesagt hatte.



Eigentlich will Tom sein altes Leben hinter sich lassen – bis er erfährt, dass seine Ex-Freundin, die Kontaktagentin Alexandra Velten, bei dem misslungenen Interpol-Einsatz schwer verletzt wurde.



Tom soll Sophia, die inzwischen untergetaucht ist, aufsuchen und sie in ein Safe House an der portugiesischen Küste bringen, damit sie vor der PR-Agentur Target in Sicherheit ist und gegen sie aussagen kann. Allerdings haben Agenturchef Christian Aristides und seine Handlanger Sophias Sohn in ihrer Gewalt und drohen damit, ihn nur im Tausch gegen eine von Sophia geschriebene Software freizulassen. Mit dieser soll die Präsidentschaftswahl im afrikanischen Land Kitwana beeinflusst werden, zugunsten des autoritären Amtsinhabers. Sophia wird vor eine grausame Entscheidung gestellt: das Leben ihres Kindes oder das Schicksal einer ganzen Nation.



Weil die Wahl schon in wenigen Tagen stattfindet, bleibt Tom und Sophia nicht viel Zeit, um eine politische und humanitäre Katastrophe abzuwenden, ohne dabei den kleinen Noa zu gefährden. Doch die Rettungsaktion wird zunehmend erschwert, als Tom erkennt, dass es in den Reihen des BKA offensichtlich einen Maulwurf gibt.